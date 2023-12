Volley Minore. Bsc ingaggia Bazzani

Con mezzo programma delle partite già giocate prima della Festività del 8 dicembre, soprattutto tra i Regionali, tornano in campo le modenesi, con la Bsc Materials Sassuolo che, alla vigilia della delicata trasferta di Pavia sul campo della matricola Sfre Tecnilux, annuncia l’ingaggio dell’opposta 21enne Ginevra Bazzani, ingaggiata dal Lecco di A2, ma già a Sassuolo tre anni fa: in trasferta anche il Volley Modena, ma di scena domani sul campo del Fatro Ozzano, formazione bolognese molto accreditata alla vigilia, ed ora invischiata sul fondo classifica. In serie B maschile invece, non mancano gli impegni casalinghi per le modenesi, che vedono il Modena Volley fermo per il turno di riposo: sicuramente importante l’esame della Kerakoll Sassuolo alle 18.30 al PalaPaganelli, dove arriva un Dualcaselle Sommacampagna ridimensionato dopo l’ottimo inizio, ma sempre molto pericoloso. Altrettanto decisivo l’ennesimo derby stagionale in programma alle 17.30 alla Palestra Hack di Carpi, dove l’Univolley riceve la Malagoli Tensped Spezzanese, con in palio punti pesantissimi per la salvezza, mentre chiude il programma alle 18 al PalaAnderlini, la gara tra Moma Anderlini e Kema Redemello. Anche in B2 femminile non manca il derby, visto che alle 18 si affrontano alla Bortolamasi la Zerosystem S.Damaso, ed una Hidroplants Soliera 150 in ripresa: in casa alla stessa ora anche l’altalenante Moma Anderlini, che riceve Piadena, mentre la Drago Stadium cerca di proseguire la striscia positiva sul campo del Top Verona.

Stamattina alle 11.30 alla Funeral House di via Emilia Est, molti appassionati di una pallavolo che non c’è più, daranno l’ultimo saluto a Renzo Messori, storico allenatore della Coma Modena di A1 femminile degli anni Settanta, scomparso martedì ad 86 anni: con la moglie Alida Parenti, alzatrice prima di Minelli e Fini, poi proprio della Coma, costituì una coppia inossidabile in campo e fuori, prima che la pallavolo femminile modenese cambiasse, e lui, burbero tecnico appassionato e molto competente, si sfilasse, forse non riconoscendosi nel nuovo che avanzava.

r.c.