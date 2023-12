Volley Minore. Colpo esterno di Modena a Ozzano

ozzano

2

modena

3

(1625 2523 2523 2527 6-15)

FATRO OZZANO: Guerra 3, Monaco 9, Pavan 10, Casini 9, Ferrari 22, Ndaye 6, Righi (L1), Bondavalli 1, Ghiberti, n.e. Coco, Pedretti (L2), Colle, Pedrazzi, Carnevali; all.: Turrini.

VOLLEY MODENA: Lancellotti 4, Bozzoli 28, Malovic 14, Biancardi 5, Bartesaghi 15, Gerosa 15, Rocca (L1), Malenotti, Omonoyan 8, Guerra, n.e. Malagoli, Boscani, Fiore; all.: Di Toma.

Arbitri: Santin – Annese.

Note: Durata Set 24’ 27’ 31’ 31’ 14’ per un totale 117’; Ozzano 62 su 97 (Batt. Sb. 8, Vinc. 6, Muro 3, E.P. 15); Volley Modena 90 su 113 (B.S. 16, Vinc. 9, Muri 9, E.P. 19)

Importante vittoria esterna del Volley Modena, che grazie ad una battuta pungente, ed al muro più efficace, porta a casa due punti pesantissimi con le gialloblù sotto 1-2, e capaci di girare l’incontro con un palpitante successo nella quarta partita, che ha stroncato le gambe delle padrone di casa. Decisivo l’ingresso di Omonoyan (foto), a cui la regista Lancellotti si è subito affidata, anche per alleggerire il lavoro di Giulia Bozzoli, comunque top scorer della gara con 28 punti. Se il Volley Modena festeggia, piange invece la Bsc Sassuolo, a cui non basta l’arrivo di Bazzani per rientrare con più di un punto dalla trasferta di Pavia.