Volley Minore. Emergenza Villa contro Ongina

Con l’inizio del campionato regionale di serie D femminile, che mette in campo 13 modenesi, si completa il quadro dei campionati minori di volley: in B maschile fari puntati sulla Crocetta, dove alle 20 alla Palestra Marconi, una National Villa d’Oro disperata, senza Rau, Francesco Ghelfi, Mocelli e probabilmente Bellei, riceve i piacentini dell’Ongina Monticelli, andando a caccia dei primi punti stagionali. Doppia trasferta invece per le due modenesi capoliste, con la Kerakoll Sassuolo di scena a Cremona, e la Beca Tensped Spezzanese attesa sul campo di un Montichiari infido. Trasferte anche per il Modena Volley a Scanzorosciate, e per la Tecnoarmet Soliera 150, che ha il compito più difficile sul campo della capolista Cisano Bergamasco: una capolista, ma tra le mura amiche del PalaAnderlini, anche per la Mo.Re. Anderlini, che alle 20 riceve il Vero Volley Monza.

Nello stesso impianto, ma alle 18, si gioca per la B1 Femminile, con una Moma Anderlini, un po’ frastornata dalla scoppola rimediata a Ravenna, riceve l’imbattuta Campagnola, che ha vinto entrambe le prime due partite per 3-2: la formazione reggiana ha un alto tasso di ’modenesità’, con parecchie vecchie conoscenze, da Tai Aguero in panchina, ad Irene Mescoli, Sofia Migliorini, e Maria Elena Aluigi in regia. In B2 trasferta a caccia di riscatto per la Zerosystem S.Damaso, impegnata a Viadana, e di conferme per il sorprendente Modena Volley, impegnato a Milano contro l’abbordabile Guffanti Group: il match clou è sicuramente quello delle 19 alla Palestra Loschi di Soliera, dove la capolista Hydroplants riceve il pericoloso Universo Pavia, appena scesa dalla categoria superiore, imbattuta come le ragazze di Rovatti.

Riccardo Cavazzoni