Volley minore. Kerakoll e Villa d’Oro non deludono: doppia vittoria

È un fine settimana decisamente importante, quello che le squadre modenesi di pallavolo minore consegnano agli annali: nel torneo maschile di Serie B le due modenesi più attese non tradiscono, con l’imbattuta Kerakoll Sassuolo che passa 3-2 (2523 1925 2519 2830 159) sul difficile campo dell’AMA S.Martino in rio, con qualche rammarico per un quarto set che poteva valere un punto in più, e la National Villa d’Oro che asfalta 3-0 (2520 2515 2518) l’ex capolista Redemello, issandosi al terzo posto della classifica dietro Sassuolo e Viadana, che con enorme fatica riesce a strappare due punti alla Malagoli Tensped spezzanese. Bene l’Univolley Carpi che passa 3-0 a Piacenza, e la Moma Anderlini, che nel derby cittadino passa 3-2 al PalaPanini sul Modena Volley, portando a casa punti pesanti per la salvezza, in una classifica ancora cortissima, con dieci squadre in cinque punti. L’altro risultato importante di giornata è la prima vittoria stagionale del Volley Modena, nel derby giocato a Sassuolo con la Bsc Materials: le ragazze di Di Toma hanno fortemente voluto il successo, rischiando qualcosa nel terzo set, ma chiudendo alla quarta partita. In B2 va alla Moma Anderlini il derby delle deluse con la Drago Stadium, confitta in casa per 2-3, come l’Hidroplants Soliera 150 contro Piadena: vince invece facilmente la ZeroSystem S.Damaso.

r.c.