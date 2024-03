Volley minore. Kerakoll Sassuolo prova a scappare Nel campionato B maschile, la National Villa d’Oro riposa, permettendo alla Kerakoll Sassuolo di tentare la fuga. Importanti sfide per la salvezza tra Ama S.Martino e Univolley Carpi. In B1 femminile, la Bsc Sassuolo affronta Piacenza. Derby interessanti anche in B2.