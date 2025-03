Volley minore La Stadium passa a Crema, bene la Villa d’Oro

Non mancano mai le sorprese, nei weekend dei campionati minori di pallavolo: questa settimana tocca alla Bsc Materials Sassuolo salire agli onori della cronaca, con il rotondo 3-0 (25/16 25/22 25/23) che le ragazze di Ivan Tamburello hanno rifilato, un po’ sorprendentemente, al Volley Modena, che viaggiava sulle ali di numerose vittorie consecutive, ma che forse ha approcciato in maniera sbagliata la gara del PalaPaganelli, anche perché i numeri non spiegano un punteggio così netto.

Sono comunque punti d’oro per le sassolesi, che rilanciano le ambizioni di salvezza, avvicinandosi alla zona tranquilla. Nello stesso girone, bel punto della Moma Anderlini sul campo di un Garlasco invelenito dalla sconfitta di Modena: le pavesi vincono 3-2 (25/21 25/23 22/25 24/26 15/13), ma le ragazze di Maioli, ancora una volta trascinate dalla giovanissima Monari Gamba, fanno il miracolo annullando un matchball, ma cedono di stretta misura al tie break.

Giornata quasi perfetta per le squadre modenesi nel torneo di B maschile dove si registra una sola sconfitta su sei gare giocate: l’unica battuta d’arresto è della Kerakoll Sassuolo, ma la sconfitta per 2-3 (27/25 21/25 25/12 23/25 6/15) sul campo della capolista Codyeco S.Croce, quinto set a parte, vale un punto d’oro per i ragazzi di Pupo Dall’Olio, che ritrova Anceschi e Luca Sartoretti, e rimane agganciato alla coppia di testa. Nello stesso girone, convincente successo per 3-0 (25/19 25/21 25/20) della Beca Tensped spezzanese, sul campo del modesto Inzani Parma, che consente a Bartoli e compagni di riagganciare la zona salvezza.

Nel girone C non fa sconti la Stadium Mirandola (in foto), che passa con autorità a Crema, battendo 3-0 (25/23 25/11 25/19) la Imecon: dopo un inizio un po’ contratto, i gialloblù si distendono e dalla seconda partita in poi non c’è più gara. Alla Stadium risponde anche la National Villa d’Oro che dopo un inizio un po’ difficoltoso, gira la partita con l’Ongina, battendolo a domicilio per 3-1 (23/25 25/22 25/18 25/23) con una convincente prova di solidità tecnica e psicologica: vittorie al tie break per le altre due modenesi, il Modena Volley passa 3-2 (20/25 25/20 22/25 25/21 15/9) a Cazzago, mentre l’Univolley Carpi porta a casa due punti battendo 3-2 (23/25 25/11 25/17 22/25 15/11) la pallavolo Cremonese in una gara in cui servivano tutti e tre i punti in palio. Chiude la giornata positiva la doppia vittoria delle modenesi in B2 femminile, con la capolista Zerosystem S.Damaso che deve soffrire un po’ per uscire alla distanza con l’intera posta da Filottrano dove vince 3-1 (25/2 25/18 20/25 25/17). Convincente successo anche dell’Hydroplants Soliera 150, che regola Castelmaggiore con un netto 3-0 (25/21 25/19 25/10) che non ammette discussioni, e mantiene le solieresi in lotta per i playoff.