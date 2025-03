Volley minore. Mirandola riceve un Caselle in corsa. Rinviate quattro gare causa maltempo

Pallavolo minore emiliana con il fiato sospeso, per l’allerta rossa attuata nel bolognese, e nel ravennate, che avrà sicuramente ripercussione sui tornei regionali: al momento risultano sospese per indisponibilità degli impianti, i più delle volte destinati a punto di appoggio e rifugio per eventuali alluvionati, sei partite in tutto, di cui ben quattro, tra cui tre dei tornei nazionali, che coinvolgono squadre della nostra provincia.

Al rinvio della gara di serie D maschile tra Consar Ravenna ed Enjoy Anderlini-Spezzanese, già annunciato dalla mattinata di ieri, si sono aggiunte nel pomeriggio la partita di B maschile tra Gruppo Lupi Pontedera e Kerakoll Sassuolo, la gara di B1 femminile tra il Volley Modena, e le fiorentine del Montespertoli, e non si giocherà domani nemmeno la gara di B2 femminile tra il Massa Lombarda, e l’Hydroplants Soliera 150. La situazione è costantemente monitorata, e solo nella serata di ieri, anche in funzione dell’evolversi del meteo, saranno state prese le decisioni definitive: al momento le società coinvolte non segnalano altri rinvii.

Programma più o meno confermato per il resto in serie B maschile, con la capolista Stadium Mirandola di scena domani pomeriggio alle 18 al PalaSimoncelli contro l’Arredopark Dual Caselle: si tratta di un esame importante per i ragazzi di Bicego, contro una formazione che solo vincendo da tre potrebbe sperare ancora di rimanere agganciata alla corsa per i playoff.

In casa anche la National Villa d’Oro, che alle 20 alla Marconi riceve il Radici Cazzago S.Martino, con un orecchio a Bologna, dove l’Hokkaido, ammesso che si giochi, riceve l’Univolley Carpi, che prova disperatamente a far punti per la salvezza: chiudono il programma la trasferta del Modena Volley sul campo del fanalino di coda Grassobbio, ed il bel derby della Bursi di Fiorano alle 18, yta una Beca Tensped Spezzanese molto altalenante, e l’Ama S.Martino in Rio a trazione modenese.

Nei tornei femminili, regolarmente in campo la Bsc Materials Sassuolo, rilanciata dalla bella vittoria nel derby, che deve assolutamente tornare con l’intera posta in palio dalla trasferta di Crema contro l’ultima della classe, e la Moma Anderlini, che alle 18 riceve al PalaAnderlini la capolista Ostiano, per provare a fare un regalo al Volley Modena. In B2 partita di cartello alle 18 al PalaBortolamasi di S.Damaso, dove la Zerosystem riceve il De Mitri Porto S.Giorgio, terzo in classifica, ed in piena corsa per i playoff.