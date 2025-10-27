Volley minore. Resurrezione Villa d’Oro: manda ko Ongina. Inatteso scivolone della Kerakoll a Cremona

Continuano a fioccare le sorprese, positive e negative, nei campionati minori di pallavolo, che registrano la resurrezione della National Villa d’Oro, che pur senza mezza squadra, ma con un Lorenzini super, batte 3-1 la temibile Canottieri Ongina, e dall’altro l’inattesa sconfitta 3-2 della Kerakoll Sassuolo sul campo della Cremonese, che si conferma ostico per le modenesi: troppo solo in attacco il pur redditizio Andreoli, con il muro di casa che ha imperversato.

In vetta rimane così solo la Beca Tensped Spezzanese, che batte 3-1 a domicilio Montichiari, con il solito Bartoli in gran spolvero, e scappa con il Cisano Bergamasco di Albergati, che non ha pietà della Tecnoarmet Soliera 150, che resiste due set, poi cede di schianto: merito della Mo.Re. Anderlini, che con una mezza sorpresa, trascinato dai 18enne Bertazzoni e Dal Fiume, regola 3-1 l’ex capolista Vero Volley Monza, mentre non c’è scampo per il Modena Volley sul campo di uno Scanzorosciate a caccia di rivalsa.

Soddisfacente a metà il bilancio nei tornei femminili, con le modenesi che chiudono in pareggio, due vittorie ed altrettante sconfitte: ridono in B2 la Hydroplants Soliera 150, che strapazza in casa un Universo Pavia più accreditato che forte, ed ancora il Modena Volley femminile di Ivan Tamburello, che vince 3-0 a Milano contro un Guffanti Group combattivo, ma sprecone, e si inserisce in una lotta al vertice quanto mai affollata. Molto male la Zerosystem S.Damaso, travolta 3-0 a Viadana. Sconfitta interna anche in B1 femminile, con la Moma Anderlini che cede 1-3 al più concreto Campagnola.