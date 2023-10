Volley minore, una giornata ricca di aspettative. Bsc Materials annuncia Moschettini

Giornata ricca di aspettative, ma anche di interrogativi, quella che aspetta le squadre modenesi di pallavolo, nel quarto weekend dei tornei minori: in Serie B maschile, il turno potrebbe ingarbugliare ancora di più la classifica, soprattutto se una Malagoli Tensped spezzanese, riuscirà a fare lo sgambetto a domicilio al sorprendente DualCaselle Sommacampagna, o se la matricola Univolley Carpi riuscirà a fermare, alle 17.30 alla Palestra Hack, la coriacea AMA S.Martino di Francesco Ghelfi. Chi ne potrebbe approfittare potrebbero essere la Kerakoll Sassuolo, unica imbattuta del girone, che alle 18.30 al PalaPaganelli riceve un più che abbordabile Gas Sales Piacenza, ed addirittura senza giocare la National Villa d’Oro, che riposa: interessante la sfida di Asola, dove alle 20.30 gioca un Modena Volley a caccia di verifiche, mentre chiude il programma la sfida casalinga delle 18 al PalaAnderlini tra una Moma Anderlini ancora al palo, ed un altalenante Monticelli Ongina. Nei tornei femminili, in B1 ancora un turno proibitivo per il Volley Modena, che alle 17.30 alla Palestra Guarini riceve la capolista Giusto Spirito Rubierese: fino ad ora le ragazze di Ghibaudi hanno asfaltato 3-0 tutte le avversarie, compreso Sassuolo sabato scorso, e difficilmente si faranno impensierire dalle gialloblù, sia pure in crescita, viste a Campagnola. Trasferta piacentina per la Bsc Materials Sassuolo, che annuncia il colpo a sorpresa dell’ingaggio di Noemi Moschettini (foto), alzatrice del 2003, prelevata dal Francavilla, che ha rinunciato alla B1 a pochi giorni dal via, ma con esperienze in A1 a Scandicci, ed in A2 a Sant’Elia: le biancoblù attesa dall’Academy Piacenza, formazione Under, che più Under non si può, e che fino ad ora non ha messo insieme neppure un set. In B2 c’è molta attesa per il derby delle 18 al PalaAnderlini, tra Moma Anderlini e Zerosystem.

Riccardo Cavazzoni