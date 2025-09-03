Volley, missione Mondiale. Un trio è in piena corsa

Comincia a entrare nel vivo l’avventura azzurra che porta al Mondiale, ed entra nel vivo con tre modenesi in piena corsa per far parte della spedizione nelle Filippine. Intanto si è concluso domenica a Torino il torneo internazionale con Turchia, Germania e Olanda.

Un torneo che ha visto protagonisti Anzani, ma soprattutto Porro e Sanguinetti nell’ultimo match giocato e vinto 3-1 contro l’Olanda. Ben 16 punti per il centrale, che ha sfruttato appieno la propria occasione, 14 per Luca Porro, ormai una certezza negli schemi di De Giorgi anche quando c’è da sostituire un ‘mostro sacro’ come Michieletto. Gli uomini di De Giorgi tornano a radunarsi stamattina direttamente all’aeroporto di Roma Fiumicino da dove partiranno alla volta di Tokyo per uno stage, dal 4 al 9, con i padroni di casa allenati da Laurent Tillie. Nella capitale nipponica Giannelli e compagni disputeranno due incontri amichevoli alla LaLa Arena Tokyo Bay il 6 (ore 8 italiane) e 7 settembre (ore 6.45 italiane). Il 9 settembre la delegazione azzurra volerà poi a Manila per cominciare ufficialmente la rincorsa al titolo iridato. Per questo ultimo impegno saranno ancora quindici gli uomini a disposizione di De Giorgi che solo alla vigilia del mondiale sceglierà il roster (14 atleti) che parteciperà all’appuntamento clou stagionale.

La lotta sarà proprio al centro: Gargiulo, recentemente infortunatosi, sta cercando un recupero lampo, ma Sanguinetti ha fatto vedere di cosa è capace soprattutto in attacco nell’ultima uscita. Sicuri del posto tra i selezionati, invece, sia Porro che Anzani, che secondo le indicazioni degli ultimi match potrebbero anche partire nella formazione ideale del ct all’inizio del Mondiale.