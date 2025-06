Volley Modena contro Modena Volley. PalaPanini negato alla neopromossa in A2

Si annuncia tempesta all’orizzonte della pallavolo modenese, dopo il gran rifiuto del Modena Volley di accettare al PalaPanini il Volley Modena neopromosso in A2 femminile, che un po’ per necessità e un po’ per scelta, voleva riportare la pallavolo femminile nel tempio della pallavolo. "Ci hanno preso bellamente in giro tuona Mirco Muzzioli, presidente della squadra femminile – ci hanno fatto perdere dieci giorni rinviando ripetutamente l’incontro, per poi dirci che fino alla fine del 2025, tra eventi extrasportivi e l’attività della loro Under 17 e Under 19, per noi non c’è spazio. Peccato che sia l’esatto contrario di quanto Storci avesse affermato qualche giorno fa, parlando di problema di costi e di tariffe comunali da applicare: tutte balle, loro non ci volevano e non ci prenderanno al PalaPanini, per cui adesso dovremo valutare un’alternativa" Il Comune cosa ha detto? "Il Comune ha subito dimostrato grande disponibilità – dice Muzzioli – attivandosi per un’alternativa che discuteremo giovedì prossimo, ma che sarà con tutta probabilità il PalaMolza, dove i problemi di convivenza con la pallamano sono affrontabili: il terreno macchiato con la pece per la presa delle mani sarà ricopribile con il taraflex, e l’altezza c’è, perché i tubi dell’aria sono laterali e fuori dalle linee del campo". Fermo restando il comportamento della società maschile, resta da verificare se la soluzione prospettata sarà realizzabile, con il volley che ritornerà dopo quarant’anni al PalaMolza.

Riccardo Cavazzoni