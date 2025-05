Volley Modena domina Santena e avanza nei playoff A2

volley modena

3

mts santena

0

(25/19 25/11 25/22)

VOLLEY MODENA: Bozzoli 10, Fronza 13, Nonnati 13, Garofalo 3, Gerosa 11, Lancellotti 1, Righi (L1), Cornelli 9, n.e. Mattioli, Davoli, Pagot, Romani, Zironi (L2), Muzzioli; all.: Molinari.

MTS TECNICAER SANTENA: Malinov 4, Ruggero 11, Granieri, Riva 13, De Stefanis 5, Cabassa 6, Formaggio (L1), Nardoianni 4, Vione, Venco, Lazzarin, Tonelli, n.e. Ponassi (L2), Tesanovic, Cantamessa, Greco, Scapati; all.: Manino.

Arbitri: Conti Chiara - Giannini.

Note: Durata set 23’ 21’ 27’ per un totale di 71’. Modena 60 su 75 (B.S. 4, Vinc. 2, Muri 8, E.P. 5), Santena 43 su 52 (B.S. 1, Vinc, 4, Muro 5, E.P. 14).

Non fa sconti il Volley Modena, ed in poco più di un’ora sbriga la pratica Santena, e si prepara al secondo turno dei playoff per l’A2, che inizieranno sabato prossimo sul campo del Volano, che a sorpresa ha eliminato Garlasco. Servivano due set per avere la certezza della qualificazione, ma come previsto le ragazze di Molinari hanno voluto vincere per non lasciar dubbi, stroncando qualsiasi velleità delle avversarie con un secondo set imperiale, seguito ad un primo parziale vinto con sicurezza: nella terza partita un piccolo, prevedibile calo, gestito poi senza problemi. Intanto proseguono le finali nazionali giovanili: dopo il bellissimo secondo posto della Under 18 Femminile della Moma Anderlini, questa settimana si prosegue ad Alba Adriatica con l’Under 17 maschile, ed ad Agropoli con l’Under 16 maschile. Se tra i ragazzi non ci sono squadre modenesi al via, nel torneo femminile al via oggi della fase finale ancora la Moma Anderlini di Zaccherini, anche se non si può dire sia stata fortunata nel sorteggio delle avversarie: esordio nel pomeriggio contro Chions, poi giocheranno domattina con il Brianza Est, per concludere il girone contro le piemontesi dell’In Volley.

Riccardo Cavazzoni