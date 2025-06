Volley Modena femminile in Serie A: omaggio ai pionieri e sfide future

La pallavolo femminile cittadina torna in Serie A, e che cosa fa la società neopromossa? Omaggia tre personaggi storici del volley in gonnella della città, gli ormai scomparsi Franco Iotti e Villiam Bellei, ed Ermanno Montanini, il cui nome rimarrà comunque indissolubilmente legato alla costruzione di quello che è il PalaPanini, e che con gli altri due contribuì a far grande il volley femminile negli anni Ottanta e Novanta: "Sono stati molto carini – chiosa Ermanno Montanini raggiunto telefonicamente - sono stato contento e commosso quando ho visto la foto, una cosa di grande impatto, che mi rende orgoglioso perché ci riconosce di aver fatto cose di valore per la pallavolo modenese. Sono anche molto contento di questa promozione, perché premia il grande lavoro svolto da Mirco Muzzioli, a cui due anni fa avevo affidato il marchio Volley Modena, chiedendogli garanzie d’immagine e di serietà nel lavoro, che effettivamente ha mantenuto". Però adesso arriva la parte difficile: "Una parte molto difficile, anche perché ho dubbi che in città ci sia spazio per un salto così grande, per il problema dell’impianto in cui giocare, per le ricorse da reperire, per la stessa organizzazione societaria". Forse quello dell’impianto è il problema maggiore, anche se qualcuno dice che in città di impianti adatti ce ne sono: "E quali sarebbero?", ribatte Montanini. "Per i requisiti necessari per fare la A2 a Modena per me ci sono solo il PalaPanini, con costi da stabilire, ma alti, ed il PalaAnderlini, che sarebbe l’unica vera alternativa, in una realtà però già molto satura d’attività, oppure si potrebbe pensare di andare a Sassuolo, ma avrebbe senso". Un futuro quindi incerto: "Diciamo complicato, conclude Ermanno Montanini, deux ex machina del ’vecchio’ Volley Modena, - anche se per trovare una soluzione, si potrebbe rispolverare una idea di tanti anni fa, quella di mettersi insieme con il Modena Volley, per sfruttare al meglio il PalaPanini: magari una unica società, come hanno fatto con successo a Monza e a Trento, che valorizzi l’intera pallavolo cittadina".

Riccardo Cavazzoni