Volley Modena in finale playoff per la promozione in A2 femminile contro Ostiano

Il Volley Modena si gode la qualificazione alla finale dei playoff per la promozione in A2 femminile di pallavolo, ma non c’è tempo da perdere, e la testa va già alla doppia sfida con Ostiano, che arriva leccandosi le ferite per l’inattesa eliminazione contro Villa Cortese, che farà suonare qualche campanello ai tifosi modenesi, visto che giusto una dozzina di anni fa, acquistando il titolo di Villa Cortese, nacque la Liu-Jo Volley. Sono state decise le date e gli orari della finale, che vedrà il Volley Modena ospitare Ostiano domani pomeriggio alle 17.30, mentre la finale di ritorno, con eventuale golden set in caso di parità nei punti, si giocherà ad Ostiano sabato 7 giugno alle 20.30.

In attesa di questa sfida, che riporta la pallavolo femminile cittadina a sfiorare la Serie A, e del derby di domenica pomeriggio a Mirandola, che decreterà chi tra Stadium e National Villa d’Oro sfiderà Limbiate per un posto in A3, nel week end sono ben tre le Finali Nazionali giovanili, che coinvolgono squadre modenesi. Si parte oggi con l’Under 14 femminile: la Moma Anderlini ha esordito battendo 3-2 le liguri del Wonder Volley, e cercherà di entrare nelle otto per lo scudetto questa mattina contro Cologno, e nel pomeriggio contro il fortissimo Volley Ro’: inizia invece oggi l’Under 15 Maschile, con la Conad Sassuolo chiamata subito ad un esame severo contro il Brugherio, per concludere il girone domani prima contro Olbia, e poi contro il Marino.

Parte domani la Finale di Junior League, l’Under 20 maschile della Lega, che vede in lizza il Valsa Group Modena Volley, sabato mattina contro Acqui Terme, e nel pomeriggio contro il Kioene Padova: al termine della prima fase, le nove finaliste verranno classificate con la graduatoria avulsa, e le prime quattro giocheranno per lo scudetto, che Modena ha vinto solo nella stagione 2015/26.

Riccardo Cavazzoni