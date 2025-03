Volley Modena ora vola. Molinari al secondo posto

È un turno di quelli pesanti, quello che i campionati minori hanno chiuso sabato sera: due le gare determinanti, nel maschile come nel femminile, con la netta vittoria della Stadium Mirandola alla Marconi di Modena, tana di una National Villa d’Oro, ed il rotondo successo del Volley Modena nello scontro al vertice con Garlasco, che lancia la squadra di Molinari al secondo posto nel girone di B1 Femminile. Da quando la squadra gialloblù ha in panchina Luciano Molinari, sono arrivate nove vittorie su dieci gare, per un totale di 27 punti, che hanno permesso a Lancellotti e compagne di risalire fino alla seconda piazza, rientrando a pieno titolo nella zona che porta ai playoff per la A2. Tornando al derby di B maschile, c’era molta attesa per vedere all’opera la Stadium dopo una settimana di sosta: la squadra di Bicego si è confermata un rullo compressore, ed approfittando anche dell’assenza di Mocelli tra i rossoneri, li batte 3-0 (25/18 25/19 25/20) ed incrementa il proprio vantaggio proprio sulla National che rimane seconda, perché Bologna perde in casa. Nello stesso girone bella vittoria interna del Modena Volley, che regola Montichiari 3-1 (28/26 25/23 17/25 25/23), mentre è severa la battuta d’arresto dell’Univolley Carpi, battuta 3-0 (27/25 25/19 25/21) da Cazzago. Nell’altro girone maschile, prova di forza della Kerakoll Sassuolo che si sbarazza del Cus Genova con un netto 3-0 (25/18 25/22 25/17) che riporta i ragazzi di Pupo Dall’Olio al secondo posto, ad un solo punto dalla Codyeco S.Croce, che travolge l’AMA S.Martino di Ghelfi. Male la Beca Tensped Spezzanese, che perde in casa 0-3 (25/27 14/25 23/25) contro l’Invicta Grosseto, non sfruttando mai i momenti decisivi dei finali di set: ora la classifica fa veramente paura, ma di più l’involuzione del gioco. Nel settore femminile, bella vittoria interna della Moma Anderlini 3-1 (25/21 25/12 26/28 25/19) sul Montespertoli: per quanto ancora priva di Martina Susio, le rossoblù, trovano nella 15enne Lisa Monari Gamba, figlia d’arte di Michela Monari, centrale dell’Anthesis Modena a metà degli anni Novanta, un terminale offensivo immarcabile. Bel punto anche per la Bsc Materials Sassuolo, che perde 2-3 (19/25 20/25 25/21 25/21 13/15) sul campo del forte Ripalta Cremasca, non riuscendo a completare una bella rimonta, costruita dopo un inizio complicato. Scendendo in B2, prosegue la marcia in testa della Zerosystem S.Damaso, che non deve certo faticare per travolgere il fanalino di coda Mega Volley con un 3-0 (25/15 25/18 25/13): pesante, per classifica e morale, la battuta d’arresto dell’Hydroplants Soliera 150 a Cervia, un 1-3 (22/25 22/25 25/17 18/25).