Volley Modena si porta già avanti: "Molto lavoro e di grande qualità"

Prima settimana di lavoro per le prime squadre modenesi impegnate nei tornei nazionali, che per varie ragioni hanno optato per un avvio anticipato della preparazione: la partenza del prossimo torneo di A2 femminile prevista per il 6 ottobre, ha suggerito a dirigenza e staff tecnico del Volley Modena di iniziare per tempo, ed addirittura di affrontare la prima amichevole, pardon il primo "allenamento congiunto", già per mercoledì 3 settembre contro il Nuvolì AlteFratte della ex Giulia Bozzoli. "Ma non saremo i primi a scendere in campo – chiarisce Biagio Marone, nuovo allenatore della matricola gialloblù – perché ci sono squadre che giocheranno le prime gare anche prima di noi".

Marone, quali sono le sensazioni dopo la prima settimana di lavoro?"Buone direi, ci siamo allenati con qualità, pur lavorando tanto, se si pensa che, tra preparazione fisica e pesi, abbiamo già incamerato dieci allenamenti: con Alessandro Guazzaloca (preparatore atletico, ndr), abbiamo impostato un programma di crescita globale, anche perché le prime due partite di campionato saranno con avversarie toste, ed era inutile partire sparati".

È soddisfatto della squadra che le è stata affidata?"Mi ero confrontato con la dirigenza e puntavamo ad una squadra giovane, Lancellotti a parte, che è anche l’unica che ho già allenato in passato, nella mia annata in A1 a Forlì, dieci anni fa: considerato che dobbiamo soprattutto lavorare per crescere ancora, dell’età mi preoccupo poco, anche se lavorare con le giovani di adesso è molto interessante, perché in questi anni il movimento femminile, e quindi le giovani, è molto cresciuto. Devo dire che tutte le ragazze mi hanno stupito positivamente, per la voglia di far bene che le anima".

Però partite senza straniere... "Non credo che sia un handicap, preferisco un buon nucleo di italiane forti e motivate, a tante straniere sconosciute, che poi alla fine non fanno la differenza".

Chiudiamo con un occhio al campionato."Guardando i roster che risultato allestiti dalle altre squadre, direi che il livello tecnico mi sembra più alto rispetto alla passata stagione, con alcune squadre sicuramente attrezzate meglio, per puntare alla A1, come Brescia, Trento e Roma: il nostro obiettivo sarà quello di evitare di cadere in A3, e per questo sono convinto che lotteremo soprattutto con le altre neopromosse, giocandoci la salvezza partita per partita".