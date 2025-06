Volley ModenA. Tizi-Oualou, continua l’attesa. E in Polonia lo danno in PlusLiga

Mentre la fase di prelazione della campagna abbonamenti si è chiusa mercoledì scorso, manca ancora un tassello al mosaico di Modena Volley ed è forse il più importante, data anche e soprattutto la rescissione del contratto con Luciano De Cecco: quello del palleggiatore titolare. Sembrava tutto già fatto per l’annuncio di Amir Tizi-Oualou (nella foto), talento francese classe 2005 che con un blitz i gialloblù dovrebbero aver ‘rapito’ al Czestochowa che lo aveva acquistato nel mercato invernale. Usiamo il condizionale perché le comunicazioni ufficiali sono ancora ferme all’annuncio del suo ingaggio da parte della società polacca, datato 4 giugno. Già allora sembrava che fosse tutto pronto per una ripartenza immediata verso Modena, con la Valsa Group pronta a pagarne il buy out (una cifra compresa tra 80 e 100mila euro) e a garantirsene le prestazioni con un contratto di tre anni con opzione per il quarto. Tizi-Oualou avrebbe anche potuto essere l’annuncio di alto livello per dare una spinta di carica alla campagna abbonamenti nella sua fase iniziale.

Probabilmente Modena lo ha tenuto per spingere invece i nuovi abbonamenti, anziché i rinnovi, per una sottoscrizione ex novo che partirà dal 7 luglio, anche se alcune voci di corridoio dicono che la trattativa col Czestochowa sia più lunga del previsto e l’autorevole rivista online polacca SportoweFakty ne parlava ancora (assieme a Nowak) come di un nuovo giocatore del club della PlusLiga soltanto tre giorni fa.

a.t.