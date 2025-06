Volley Modena torna in Serie A2: una promozione storica dopo 20 anni

Con la fantastica cavalcata del Volley Modena, conclusasi sabato sera con la netta vittoria ad Ostiano dopo un percorso di sei vittorie in altrettante gare di playoff, la pallavolo femminile cittadina riconquista la Serie A, sia pure per il momento A2, che mancava a Modena da 7.384 giorni, dall’ultima gara interna del 20 marzo 2005, quando il vecchio Volley Modena salutava la A1 perdendo in casa contro Pesaro per 3-0. In realtà la A2 quella società la A2 non l’ha mai fatta, perché cedette il titolo al Sassuolo di Claudio Giovanardi, ma in questi venti anni nessuna società con radici cittadine ha più giocato in Serie A, visto che si sono succedute due società di Sassuolo, e tre Liu-Jo, tutte più o meno a trazione carpigiana.

Da oggi ci riprova il nuovo Volley Modena, che Ermanno Montanini, l’unico reduce della triade con Franco Iotti e Villiam Bellei che negli anni Ottanta e Novanta, con la parentesi di Francesco Pini, aveva fatto grande il volley femminile a Modena, aveva traghettato all’effervescente Mirco Muzzioli, che clamorosamente in tre stagioni si ritrova dall’ultimo posto in B1 nella stagione 2022/23, alla promozione in A2.

Presidente Muzzioli, ha dormito sabato notte? "Ho dormito, ho dormito, ero stravolto dalla fatica e dallo stress, e sono crollato". Adesso cominciano i pensieri, e ce ne sono tanti... "Sì, c’è moltissimo da lavorare, ma lo sapevamo, che sarebbe successo, se fosse arrivata la promozione: esauriti i festeggiamenti, ci ritroveremo per valutare quanto serve per fare la Serie A2, anche se ad occhio e croce servirà un sacco di soldi solo per gli adempimenti di Lega, che peraltro avevamo comunque avviato".

Poi ci sarà il problema dell’impianto, vero? "In effetti quello sarà il secondo grosso ostacolo, perché l’idea del PalaMolza è purtroppo definitivamente tramontata, per problemi d’altezza dell’impianto, e della convivenza impossibile con la pallamano, che ha esigenze tecniche, come la pece per terra, inconciliabili con le nostre. Scartata l’idea di andare al PalaAnderlini, dove sarei un ospite in casa d’altri, ed esclusa l’ipotesi di Castelnuovo o Sassuolo, non rimane che tornare al PalaPanini, ed in un abboccamento con la famiglia Storci ho trovato disponibilità per una verifica. Credo anche che ci sia la necessità di un intervento dell’Amministrazione Comunale, che si è già fatta viva per i complimenti sabato sera".

Si parla anche di tanti cambiamenti tecnici. "Sicuramente ci sarà un nuovo allenatore (che sarà Biagio Marone, ndr). Giulia Bozzoli andrà al Fratte in A2, e se Elena Fronza non smette, le altre sono tutte confermate, con un paio di inserimenti di categoria già quasi pronti, e la valorizzazione di qualche giovane delle squadre modenesi: non dimentichiamo però, che per fare la A2, oltre alla squadra dovremo rafforzare anche lo staff dirigenziale, perché non posso fare tutto da solo o quasi...".

Riccardo Cavazzoni