Volley Modena trionfa nei playoff A2, Moma Anderlini in finale scudetto Under 18

mts santena

1

volley modena

3

(21/25 25/14 15/25 24/26)

MTS TECNICAER SANTENA: Malinov 2, Ruggero 7, Granieri 3, Riva 17, De Stefanis 7, Cabassa 21, Formaggio (L1), Tesanovic 3, Vione, Venco, Nardoianni 3, Lazzarin, n.e. Ponassi (L2), Tonelli, Cantamessa, Greco, Scapati; all.: Manino.

VOLLEY MODENA: Bozzoli 13, Fronza 11, Nonnati 21, Garofalo 14, Gerosa 8, Lancellotti 1, Righi (L1), Cornelli 3, n.e. Mattioli, Davoli, Pagot, Benetti, Zironi (L2); all.: Molinari.

Arbitri: Monti Laura - Rovagnati.

Note: Durata set 27’ 23’ 27’ 32’ per un totale di 109’. Santena 63 su 85 (B.S. 5, Vinc. 4, Muri 7, E.P. 14), Modena 71 su 90 (B.S. 6, Vinc, 4, Muro 12, E.P. 16).

Vittoria di forza del Volley Modena, nella gara d’esordio dei playoff per la promozione in A2: contro un’avversaria poco conosciutale gialloblù di Molinari hanno giocato una gara intensa anche se a tratti un po’ svagata, tenendo però, tecnicamente e psicologicamente, nei momenti più importanti, come nella quarta partita, dove Lancellotti e compagne hanno saputo resistere all’ultimo disperato assalto delle torinesi, ribaltando un parziale che sembrava perso. Non è mancato il brivido finale quando Fronza, sorpresa dalla veloce di Lancellotti, ha sbagliato il tempo del primo matchball, ma ci ha pensato una concreta Nonnati a rimettere le cose a posto, chiudendo parziale e partita.

Nelle finali nazionali Giovanili, a distanza di quindici anni dalla finale disputata a Roma con la squadra Under 16, questa mattina la Moma Anderlini Under 18 femminile torna a disputare una finale scudetto, in campo alle 11 con le campionesse in carica dell’Imoco Volley S.Donà. Le ragazze di Roberta Maioli hanno compiuto un vero miracolo, arrivando a giocarsi il tricolore dopo aver perso venerdì mattina nel girone di qualificazione con Monza 2-3: nei quarti di finale disputati ieri mattina, le rossoblù si sono sbarazzate del temuto Igor Novara con un netto 3-1 (25/18 21/25 25/20 25/13), compiendo poi un capolavoro nella semifinale del pomeriggio, vinta 3-0 (26/24 25/21 25/23) il favoritissimo VolleyRò, mentre l’Imoco S.Donà, campione in carica, nel frattempo si era sbarazzato proprio di Monza, sempre per 3-0. In campo per il quinto posto invece i ragazzi del Modena Volley Under 19, che dopo aver acciuffato i quarti di finale giovedì, battendo 3-2 Marino, ieri mattina hanno ceduto 0-3 al favoritissimo Monza Volley, finendo così nella poule 5°/8° posto dove hanno battuto in semifinale il Bologna per 3-0, nella ripetizione della finale Regionale, per andare in campo questa mattina per il quinto posto contro il temibile Kioene Padova. Riccardo Cavazzoni