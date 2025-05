Volley modenese: Moma Anderlini brilla nel Campionato italiano Under 16

Non c’è solo la Nazionale femminile nel panorama del volley modenese di questo week end allungato: in settimana infatti si sono giocate le gare di ritorno dei playoff promozione di serie C e D, e ieri è iniziata anche la fase finale del Campionato italiano Under 16, a cui partecipa con qualche ambizione la Moma Anderlini. Le ragazze di Zaccherini hanno esordito ieri sera contro le friulane del Chions vincendo 3-0 (25/22 25/16 25/19), mentre questa mattina avranno una delicatissima sfida contro le lombarde del Volley Brianza Est, e concludere il girone con la sfida delle 18 contro l’In Volley Chieri, in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva

Sul fronte regionale, primi verdetti in C femminile, dove una incredibile Holacheck Mondial Carpi finisce sotto 0-2 in casa contro Corlo, poi va a vincere 3-2 la partita, ma perde il Golden set 11/15 che porta avanti le biancoverdi. In C maschile una modenese giocherà sicuramente per la B, visto che RCL Gallonese e Mo.Re. Volley hanno eliminato rispettivamente Ravenna, al Golden set, e Forlimpopoli: nulla da fare per la Stadium Mirandola (nella foto) che cede alla Pezzi Ravenna. In serie D femminile passa direttamente il turno solo la Leonardi Marano, mentre vanno alla bella Limidi e Pol. Maranello: nel torneo maschile passa il turno in due partite Modena Est, mentre dovranno ricorrere alla bella in casa Bruinox Soliera e Libertas Fiorano, in trasferta la Holacheck Maritain.

R.C.r.c.