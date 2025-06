Volley Modenese: Novità e Conferme tra A3 e B1

Diventa sempre più incandescente il mercato del volley modenese sotto la A1.

Maschile. Se la Stadium Mirandola, neopromossa in A3, ha ufficializzato la conferma della coppia di tecnici Bicego-Pinca, in B cambia la panchina della Spezzanese, ora affidata al reggiano Panciroli, ex Vigili del Fuoco, che avrà a disposizione il riconfermato Alessandro Bartoli, oltre a Quartarone e Cassandra dal disciolto S.Martino. Il botto di Spezzano potrebbe essere l’ingaggio di Matteo Bertoli, figlio di Franco ’Mano di pietra’, beacher di livello nazionale, una vita in A2 ed A3. Sicuramente aumenteranno le squadre modenesi in B, con la Mo.Re volley a trazione anderliniana che scambierà il titolo con il S.Martino da cui è stata battuta nella finale di Serie C: anche qui non mancano le sorprese, visto che la squadra sarà affidata al tecnico bolognese Riccardo Not, che prende il posto di Andrea Tomasini, silurato all’improvviso.

Femminile. La notizia del giorno è che la neopromossa S.Damaso farà la B1, dopo aver cercato invano uno scambio di titolo con qualcuno che avesse a disposizione una B2: se ne va ’Oba’ Andreoli, ed in panchina al suo posto arriverà da Nonantola Francesco Baraldi, insieme a Vittoria Fornari e Lucia Scianti da BSC Sassuolo, oltre a Martina Brunfranco dal CVR Reggio, ma ex Stadium Mirandola. Squadra quasi fatto anche al Soliera 150 in B2, con Filippo Rovatti confermato insieme a quasi tutta la squadra, a cui si aggiungono per il momento Semprini, Bellei e Borelli dal citato S.Damaso.

Riccardo Cavazzoni