Volley Mondiale, Sanguinetti non convocato

Non è un fulmine a ciel sereno, da un paio di anni Giovanni Sanguinetti è abbastanza in fondo nella considerazione del ct Ferdinando De Giorgi su chi debba giocare in posto tre. Ma l’infortunio recente alla caviglia di Gargiulo, unito alle amichevoli pre-Mondiale nelle quali Sanguinetti aveva giocato due partite intere e si era espresso anche su buoni livelli, facevano pensare che sarebbe stato scelto lui come quarto centrale accanto ad Anzani, Russo e Galassi. Invece le convocazioni finali per la rassegna mondiale che è iniziata ieri nelle Filippine hanno escluso Sanguinetti proprio a favore di Gargiulo, e così il centrale di Bologna tornerà mestamente a casa e a breve si riunirà al gruppo di Alberto Giuliani, dopo essersi fatto tutta l’estate in azzurro ma senza la ciliegina sulla torta della manifestazione principale.

A rappresentare l’Italia, campione in carica dopo il successo del 2022, ci saranno allora ‘soltanto’ due modenesi, il centrale Simone Anzani e lo schiacciatore Luca Porro: gli azzurri, inseriti nella Pool F, debutteranno domani contro l’Algeria, poi affronteranno prima il Belgio martedì 16 e poi giovedì 18 l’Ucraina (tutte le partite con fischio d’inizio alle ore 15.30).

Oltre ai due giocatori italiani, ci saranno anche l’opposto libico Ahmed Ikhbayri, lo schiacciatore brasiliano Arthur Bento e il palleggiatore argentino Matias Giraudo. La Libia giocherà la Pool G con Giappone, Canada e Turchia e ha esordito all’alba di oggi contro il Canada, con l’opposto della Valsa Group titolare e faro della squadra; il Brasile invece è inserito nella Pool H con Serbia, Repubblica Ceca e Cina ed esordirà proprio contro gli asiatici domani, come gli azzurri, alle ore 15 orario italiano; infine l’Argentina (con Luciano De Cecco ritornato come capitano), è inserita nella Pool C con Francia (Giani ha scelto Brizard e Toniutti come alzatori, Tizi-Oualou è già a Modena), Finlandia e Corea del Sud e inizierà domani alle 4:30 del mattino contro la Finlandia.

Sagra del Tortellino. Ieri sera, invece, i giocatori che hanno già iniziato la preparazione sono stati protagonisti alla Sagra del Tortellino di Castelfranco Emilia, arrivati in città a Castelfranco col pullman ufficiale della società e presenti al gran completo con squadra maschile, femminile e rispettivi staff. Sul palco, oltre ad atleti e staff, è salito anche il patron Christian Storci per accogliere e presentare coloro che vestiranno la maglia gialloblù nel corso della stagione 2025/26: "Col settore giovanile – le parole di Storci –, anche femminile, abbiamo dato un segno concreto di quanto crediamo nello sport come occasione di crescita e di futuro. La nostra presenza qui a Castelfranco non è casuale. È la testimonianza della vicinanza di Atlantic Fluid Tech al territorio e in particolare a questo paese. Voglio ringraziare i nostri 2mila abbonati: spero, e penso, che presto se ne aggiungeranno molti altri. La squadra che abbiamo costruito quest’anno è importante, giovane e ambiziosa: vuole far divertire, vuole riavvicinare il pubblico di Modena al PalaPanini".