Volley. Montelupo: oggi c’è il recupero. Domani sfida Certaldo-Timenet

Questa sera, alle 21, Montelupo Città della Ceramica e Fucecchio recuperano al PalaBitossi l’incontro rimandato per il maltempo. Le ceramiste sono sempre ultime in classifica con 6 punti, mentre le bianconere sono quinte con 44 punti. Il pronostico è scontato. La Montelupo giocherà di nuovo, per il campionato, il giorno dopo alle 17.30, a Castelnuovo Berardenga contro la Bulletta. Le senesi sono undicesime in classifica con 24 punti. Anche qui il pronostico è scontato. L’A.p. Certaldo domani pomeriggio ospiterà, alle 18, al PalaBoccaccio, la Timenet Empoli, attuale prima in classifica. Inutile dire che le giallonere vorranno imporsi per continuare la corsa di testa e difficilmente saranno ostacolate.

In serie B2 Femminile I’ Giglio domani pomeriggio alle 18, alla Palestra Enriquez, ospiterà l’Omc Active Cnc di Arezzo. Le biancorosse sono tredicesime con 23 punti, mentre le aretine sono terze con 50 punti. Sarà dura fare punti. In serie C maschile, domani sera alle 21.15, i fucecchiesi ospiteranno la Norcineria Toscana alla palestra di via L. da Vinci. I bianconeri, con 32 punti, sono favoriti per raggiungere le prime posizioni, mentre gli ospiti, penultimi, cercheranno di prendere qualche punto.