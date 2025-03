Volley. Montesport e Moma. Solo un punto le divide

Riprendono i campionati di volley ed in serie B1 la Montesport è oggi in trasferta a Modena dove, alle 18, incontrerà le locali della Moma Anderlini. Le ragazze di Barboni e Benini hanno approfittato della sosta per resettare la forma fisica, tecnica e mentale e prepararsi al meglio per il finale di campionato. Le montespertolesi sono ottave in classifica con 21 punti, mentre le avversarie le tallonano ad un punto.

In serie B2 I’ Giglio di Castelfiorentino sarà in trasferta domani pomeriggio, alle 18, a San Casciano in Val di Pesa dove incontrerà la Chianti Volley. Le biancorosse sono undicesime con 16 punti, mentre le locali hanno un punto meno. Ambedue le squadre sono appena sopra la zona calda e quindi cercheranno di guadagnare punti per allontanarsi in zona tranquilla.

In serie C la Timenet Empoli questa sera alle 21 attende al PalAramini la Valdarninsieme. Le giallonere sono prime in classifica con 47 punti, mentre le avversarie sono ottave con 26 punti. Pronostico chiaro per le empolesi che proseguono la corsa verso i play-off. La Pallavolo Fucecchio questa sera, alle 21, sarà in casa ad aspettare la G.E. Pietro Larghi di Colle di Val d’Elsa. Le bianconere sono terze in classifica con 40 punti, contro i 26 delle avversarie.

L’A.P. Certaldo oggi pomeriggio è di scena alle 18 al PalaBoccaccio, dove ospiterà la Firenze Ovest di Brozzi. Le valdelsane sono penultime in classifica con nove punti, mentre le avversarie sono seste con 27 punti. Il pronostico è per le ospiti. La Montelupo Città della Ceramica oggi pomeriggio, alle 18, ospita la Olimpia Poliri di Firenze. Le ceramiste sono ultime in classifica con 6 punti, mentre le avversarie sono settime con 27 punti. Pronostico scontato, ma la sosta potrebbe essere stata sfruttata dalle montelupine per rimettersi in sesto.

In campo maschile, il Jolly Fucecchio inizierà questa sera al Palasport di Foiano della Chiana, alle 21.15, il girone Pool Salvezza che durerà fino al 10 maggio. Saranno ospiti della Norcineria Toscana in un raggruppamento incerto che comprende squadre provenienti da diversi gironi.