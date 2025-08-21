VOLLEY. Montopoli ai mondiali con Carlotta Cambi

Carlotta Cambi a caccia del titolo mondiale. La palleggiatrice di Montopoli è stata nuovamente selezionata nella rosa definitiva che da ieri si trova in Thailandia per disputare il Campionato Mondiale. Capitan Danesi e compagne faranno il proprio esordio domani, 22 agosto alle ore 15.30 italiane, contro la Slovacchia e da questa kermesse potrebbero scrivere un’altra storica pagina del volley italiano: campionesse Olimpiche 2024 a Parigi, due ori consecutivi nella Volleyball Nations League (2024 e 2025) le azzurre tentato la "triplete" con l’obiettivo del il titolo iridato per sugellare una stagione da record. Un traguardo che Cambi, protagonista anche nella finale della Vnl - e compagne cercheranno di raggiungere secondo il mantra “qui e ora“, partita dopo partita, azione dopo azione. L’Italvolley ha vinto un titolo mondiale e in Asia proverà ad alzare al cielo la Coppa per la seconda volta. La strada è lunga e tutte le avversarie giocheranno dando il massimo contro la squadra più forte di sempre. Il team azzutto di coach Velasco è stato sorteggiato nel gruppo B, che si disputerà a Phuket, dove affronteranno Belgio, Cuba e Slovacchia nella prima fase del torneo che si concluderà il 7 settembre.

Stefania Ramerini