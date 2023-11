Volley Nel campionato di Serie C maschile. Massa Carrara supera al tie-break la temibile Folgore

Folgore San Miniato

2

Pallavolo Massa

3

FOLGORE SAN MINIATO: Allori, Bertolini, Bianchi, Bini, Boldrini, Buldrini, Capponi, Centi, Coltelli, Doveri, Gjoklaj, Nieri, Polidori, Tuccini. All. Saielli.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi. All. Cei.

Arbitri: Nannicini e Fratoni.

Parziali: 31-29, 19-25, 21-25, 25-17, 12-15.

SAN MINIATO BASSO – Prima da 2 punti per i rossoblù massesi che superano al tie-break l’ostica Folgore nel campionato maschile di Serie C. Il coach Cei ha schierato Podestà, Briglia, Haxhijmeri (nella foto), Mosca, Passino e Rustighi con sestetto completato da Bibbiani libero di ricezione e Aliboni libero di difesa. Nel corso del match sono subentrati Bagnoli, Guidi e Cantini. "Sapevamo di incontrare una squadra esperta e ben organizzata – ha commentato il coach Cei – che in effetti è stata molto solida in ricezione e difesa. Noi siamo partiti col freno a mano tirato. Recuperato uno svantaggio siamo arrivati punto a punto e alla fine una palla ha fatto la differenza. Nei due set seguenti abbiamo ricevuto e battuto meglio; siamo stati più costanti e lucidi nelle scelte in attacco vincendoli facilmente. Nel quarto c’è stato un calo di tensione ma nel quinto ci siamo ripresi rimanendo sempre avanti. Ci sono cose da migliorare sia tecnicamente che mentalmente ma la rosa ha risposto presente, anche chi è entrato dalla panchina".