Volley: open day speciale al PalaSpadoni

Un pomeriggio per avvicinare bambine e bambini, ragazze e ragazzi allo sport della pallavolo. Con una madrina d’eccezione. Domenica prossima 5 ottobre, infatti, dalle 16 al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, andranno in scena due appuntamenti di forte impatto, che richiameranno tanta gente, tra grandi e piccini e non soltanto dalla Valdinievole. Da un lato, la presentazione dei gruppi Promozionale, S3-minivolley e preagonistico Under 12, dell’UPV Buggiano di patron Leandro Landi, dall’altro un Open Day dedicato sia a chi vuole approcciarsi per la prima volta al mondo del volley sia a chi intende ripartire dopo un periodo di inattività.

Spazio, quindi, alle pallavoliste in erba gialloblù, solida base della società valdinievolina. Ma pure a chi vorrà cimentarsi nella pallavolo, per farne lo sport della vita o riprovarla dopo anni. Saranno fatti tre gruppi, suddivisi per fasce d’età (6-8 anni, 9-11 e 12-16), seguiti da istruttori borghigiani, dando la possibilità a chiunque si presenterà di poter giocare a pallavolo. Madrina dei due eventi sarà Giulia Pisani, l’ex pallavolista azzurra oggi telecronista di Rai Sport, che ha avuto l’onore di commentare le gesta della formazione femminile azzurra laureatasi campione del mondo. Le due iniziative saranno allestite in collaborazione con Decathlon. "Sarà presente uno stand, ove sarà possibile richiedere la tessera Decathlon per iniziare o continuare ad accumulare punti per sostenere le nostre attività", fanno sapere da casa-UPV Buggiano. Non resta, dunque, che partecipare.

Gianluca Barni