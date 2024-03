Volley, orgoglio Il Bisonte. Chieri battuto dopo 6 ko

R. M. FENERA CHIERI ’76

IL BISONTE FIRENZE

R. M. FENERA CHIERI ‘76: Rolando (L2) ne, Morello, Spirito (L1), Skinner ne, Jatzko 3, Grobelna ne, Kingdon 9, Anthouli 16, Gray 8, Kone 1, Omoruyi 4, Zakchaiou 6, Weitzel 2, Malinov.

All. Bregoli

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 8, Ribechi, Ishikawa 11, Leonardi (L1), Battistoni 2, Alsmeier 12, Cesé Montalvo ne, Kipp 14, Lazic 1, Mazzaro 7, Graziani (L2) ne, Agrifoglio ne, Kraiduba ne.

All. Parisi.

Arbitri: Cavalieri – Canessa.

Parziali: 20-25, 23-25, 19-25

LA PARTITA de Il Bisonte Firenze a Chieri è stata perfetta. Parisi, dopo la sconfitta di mercoledì con Vallefoglia, è stato bravo a sgombrare il campo dalla paura e il risultato si è visto. Un dominio assoluto nei confronti della quinta forza del campionato, ed è arrivata finalmente la vittoria che, dopo sei sconfitte consecutive, ci voleva a ridare serenità a tutto l’ambiente e per chiudere al meglio la stagione.

Tutte hanno dato il massimo: Battistoni, perfetta in regia, nelle intuizioni e nei suggerimenti; Mazzaro (Mvp del match con 7 punti, di cui 3 muri e 2 ace) e Acciarri (8 e 2 ace) gigantesche a muro; Kipp, Alsmeier e Hishikawa, tutte e tre in doppia cifra; Leonardi, protagonista di recuperi spettacolari. E anche le altre che, entrate a rotazione, hanno fatto in pieno il loro dovere. Il primo set non ha avuto storia, Il Bisonte sempre avanti, dal primo punto di Alsmeier all’ultimo di Hishikawa; il secondo è stato più equilibrato: punto a punto fino al 23 pari. Ma lo 0-2 è arrivato con due muri vincenti di Mazzaro su Omoruyi. E anche nel terzo Firenze è rimasto in cattedra.

"Sono contenta perché siamo uscite da un periodo difficile, abbiamo ritrovato la vittoria e vogliamo chiudere la stagione con il sorriso", il commento della ex Alessia Mazzaro. "Ci siamo giocate il girone di ritorno anche per infortuni e stanchezza generale - ha detto -, non ce lo meritavamo ma sicuramente per tutte noi è stato un percorso di crescita importante".

Franco Morabito