Volley Orsaro trionfa contro Blu Volley Quarrata: promozione in Serie D

Volley Orsaro 3

Blu Volley Quarrata 0

VOLLEY ORSARO: Amendola, Antiga, Carbone (L), Giuliotti, Guastalli, Leonardi (L), Marchetti, Natale, Pagani (C), Poletti, Romiti, Vinciguerra. All.: Rullo.

BLU VOLLEY QUARRATA: Bassetti, Calistri, Frosini, Fiaschi (L), Gassani, Geri, Gjergji, Gradi (L), Mastripieri, Mannelli, Sartori, Tesi, Tesco, Venturi (C), Zareni. All.: Beccani.

Arbitro: Bernardo Grassi.

Parziali: 25/21, 25/23, 25/22.

FILATTIERA – Prepotentemente Orsaro. Spinte dai suoi fantastici tifosi che hanno colorato di gialloblù il “PalaCors“, torna alla grande in Serie D dopo appena un anno di purgatorio in Prima Divisione Femminile. Quella dell’altra sera messa in visione sul parquet di casa da capitan Elisa Pagani e compagne contro il Blu Volley Quarrata è stata una giornata trionfale conclusa con un secco e mai discusso 3-0 che ha fatto esplodere di gioia tutto e tutti i protagonisti. Una promozione annunciata, al termine di una galoppata mozzafiato con un obiettivo obbligato: tornare subito sul palco della Serie D. Coach Rullo è stato il sapiente timoniere di una corazzata che ha saputo evitare gli scogli di un campionato insidiosissimo e ha costruito la sua scalata mettendo insieme una serie straordinaria di successi totalizzando qualcosa come 70 punti dei 78 a disposizione. Oltre ad aver costretto le squadre avversarie ad inchinarsi di fronte alle “sassate“ scaricate nel campo avversario da parte del sestetto Filattierese, a dar ancora più spessore all’impresa c’è da registrare il record di punti incamerati su tutti i campionati toscani. Tre sono state le sconfitte al tie-break. Premiata come miglior giocatore il centrale Franca Marchetti.

Classifica: Orsaro Pallavolo punti 70, Distretti Ecologici 65, Oasilido e Aglianese 54, Montebianco 47, Garfagnana 41, ValSerchio e Cop. Lat. Volley 38, Carrarese 34, Blu Quarrata 26, Jenco School 25, Massa 24, Biodepur Milleluci 16, Mise Massa 14.

Enrico Baldini