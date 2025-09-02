Acquista il giornale
Volley. Pallavolo Grosseto, Rossi ai saluti

Dopo sei anni si separano le strade della Pallavolo Grosseto e del coach Rossano Rossi. Allenatore di varie squadre, poi...

di ANDREA CAPITANI
2 settembre 2025
Dopo sei anni si separano le strade della Pallavolo Grosseto e del coach Rossano Rossi. Allenatore di varie squadre, poi direttore tecnico, Rossano Rossi approda alla Pallavolo Follonica, società con cui affronterà proprio le grossetane in questa stagione di serie C come secondo di Giuseppe D’Auge e seguirà il settore giovanile con le squadre under 18 e under 16.

"Sei stagioni belle intense che mi hanno permesso di approdare sul palcoscenico dei campionati nazionali – commenta Rossi –. Per ora le strade si dividono. Ringrazio il presidente e tutti i dirigenti che mi hanno aiutato in questi anni".

Sempre in casa Pallavolo Grosseto, avvicendamento del preparatore fisico in prima squadra. A pochissime ore dall’inizio della stagione, la società ha deciso di chiamare Marco Spernanzoni a guidare la "fisicità" del team ’Giorgio Peri’ di serie C. Laureato in scienze motorie, nato a Stoccolma nel 1982, è stato atleta professionista dal 2002 a 2007 (Campione Italiano indoor 1000 metri nel 2003). E’ massaggiatore massofisioterapista dal 2010.

