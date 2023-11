Volley. Partita tosta per l’Ama. Giusto Spirito a Imola

Quasi tutto in campo il volley di Serie B, C e D, dopo i pochi anticipi infrasettimanali.

Serie B. Dopo il turno di riposo torna in lizza l’Ama San Martino (10) che alle 17 ospita la Canottieri Ongina appaiata in classifica. "Anche se l’influenza non ha risparmiato alcuni dei nostri - dice il tecnico Fabio Cervi - la pausa è servita a ricaricare le pile; abbiamo anche affrontato a testa alta un allenamento congiunto con l’A3 di Parma, terminato 2-2 e ora siamo pronti per questa gara che si annuncia molto tosta".

B1. Turno complicato per la Tirabassi & Vezzali (11) impegnata alle 18 sul parquet della Clai Imola (15). La Giusto Spirito Rubierese (16) vuole continuare la sua eccellente marcia e per farlo dovrà battere domani in casa alle18,30 la Tecnilux Pavia (6).

B2. Calendario fatto con lo stampino perché ora le reggiane affrontano in trasferta due squadre perugine con la classifica identica per provincia. E dunque Fossato di Vico (4)-Arbor Itarca Interclays (10) alle 18 e Trestina (4)-Fos Wimore CVR (10) alle 21. Serie C. Tra i maschi, scontro al vertice a 13 punti tra Everton e Baganzola, alle 21 alla palestra Rinaldini. Fabbrico (7) viaggia verso Piacenza dove alle 21 affronterà la Bluenergy (3). Tra le ragazze, nel girone A, Jovi (10)-Corlo (14) alle 20 a Taneto. Everton (10) – Miovolley (6) si gioca alle 17,30 alla Rinaldini. Nel girone B, due trasferte impegnative per le reggiane in vetta alla classifica, con fischio d’inizio alle 18,30: Cavezzo (13)-Ama San Martino (15) e Castelvetro (9)-Reggio Revisioni Rubiera (15).

Serie D. Tra i maschi, nel girone A si gioca solo Piacevolley (0)-Scandiano (14) alle 21; nel girone B, San Benedetto di Cento (19)-B.R.V. Almet (15) alle 18. Tra le ragazze, nel girone A si è giocata Vaneton Limpia – Montebello terminata 3 a 1 (25-23 22-25 25-14 25-16) e reggiane che salgono in classifica. Oggi, Pol. Coop Parma (7)-L’Arena (6) alle 18,30, Reggiana Pallavolo Femminile (1)-S.C. Parma (9) alla Ex Artigianelli alle 18,45 e Noceto (6)-Vaneton Fortlan Dibi (12) alle 21. Nel girone B, infine, Mondial Carpi (2)-Everton (1) alle 18,30, San Martino (11)-Soliera (10) alle 20,30, Universal Carpi (1)-Renusi Fabbrico (15) alle 21.

Claudio Lavaggi