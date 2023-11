Volley. "Peri e Carmania». Un successo che ridà fiducia

Torna il sereno per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania. La formazione femminile di serie D ha vinto 3-0 (25-23, 25-21, 25-23) contro l’Oasi Volley Viareggio nel posticipo del girone C. Nell’ottavo turno di campionato le ragazze guidate da Francesco Alpini liquidano la pratica Viareggio con una partita tiratissima vinta con quel carattere che in altre occasioni era venuto meno. Si è visto un gran volley alternato con alcuni passaggi a vuoto che questa volta non sono stati fatali. Nei momenti cruciali infatti le ragazze di Alpini non hanno perso la calma. La squadra sta crescendo sia nel collettivo e soprattutto nelle individualità che stanno visibilmente migliorando in tutti i reparti. Con questa vittoria la Pallavolo Grosseto risale all’ottavo posto in classifica.

Pallavolo Grosseto: Picci, Luperini, Zanelli, Biserni, Cervetti, Allegro, Volpi, Sallei, Marku, Barbarossa, Viero, Guerrini, Sestini e Lucchesi (infortunata).