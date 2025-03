Volley Pool Promozione. Massa Carrara granitica

Collervoley 0 Massa Carrara 3

COLLEVOLLEY ASD: Bartalini, Becacci, Biotti, Camarri, Di Cocco, Landozzi, Malquori, Milordini, Nesi, Onori, Palmi, Scalia, Signorini, Storion, All. Calosi.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhjimeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

Arbitri: Innella e Gronchi.

Parziali: 22-25, 19-25, 25-27.

COLLE DI VAL D’ELSA – Grande impresa della Pallavolo Massa Carrara che non poteva iniziare nel modo migliore la Pool Promozione della Serie C maschile. La formazione allenata da Luca Cei ha ottenuto una perentoria vittoria esterna in quel di Siena contro il Collevolley che aveva terminato al secondo posto il girone A. I massesi, che a loro volta erano finiti terzi nel girone B, hanno avuto un ottimo approccio e si sono portati a casa il primo set con un combattuto 25 a 22. Anche nel secondo parziale hanno mantenuto alti la concentrazione ed il livello di gioco imponendosi per 25 a 19. Nel terzo set c’è stato il ritorno dei padroni di casa che non hanno mollato di un centimetro ma hanno finito per perdere ai vantaggi con un 25 a 27.

La Pallavolo Massa Carrara partiva ultima in questa Pool Promozione, che include le prime quattro classificate dei due gironi che portano in dote i punti fatti nella prima fase di campionato, ma con questo successo è già riuscita a scavalcare il Firenze Ovest. Ricordiamo che la prima arrivata promuoverà direttamente in Serie B mentre le classificate dal secondo al quinto posto giocheranno semifinali e finale per aggiudicarsi l’altro posto promozione.

Classifica: 45 Lap Club Arezzo; 41 Collevolley Asd; 40 Kabel Volley Prato; 39 Remax Ideale – Torretta Livorno; 35 Cortona Volley Specialmac; 31 Pallavolo Massa Carrara e Grandi Turris Pisa; 30 Firenze Ovest Pallavolo Asd.

Gianluca Bondielli