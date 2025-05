Volley: Porcari in corsa per i play-off in Serie C e D

Intensa settimana di volley per le lucchesi che, tra recuperi e ultimi turni, si avviano a chiudere la regular season.

In serie "C", durante la settimana, il Porcari ha recuperato il match rinviato in occasione delle esequie del Papa ovvero la sfida decisiva per i play-off contro il Pescia, battendolo con un netto 3-0 (25/19, 25/15, 25/14). Con questo successo le porcaresi si sono installate al secondo posto, superando il Pescia di un solo punto che dovrà essere difeso nella sfida odierna casalinga delle ore 21, contro l’Aglianese, dodicesima e, poi, sabato prossimo a Follonica, contro le locali, settime. A completare l’incredibile turno per Porcari anche il ko inaspettato della capolista Livorno che rimane, però, anche un punto davanti al McDonald’s.

In serie "D", invece, il campionato giunge oggi all’ultimo atto della stagione regolare che vedrà tutte le compagini impegnate in contemporanea a partire dalle ore 18. In settimana, intanto, si sono svolti alcuni recuperi, a partire dal match di Carmignano, dove il Punto Sport ha confermato il pronostico, imponendosi per 3-0 (25/16, 25/12, 25/16) sul System. E’ andata meglio alla Pantera che si è imposta 2-3 (25/13, 19/25, 25/12, 23/25, 10/15) sul parquet della Savino Del Bene Scandicci; mentre niente da fare per il Green Way Barga che ha ceduto 3-0 (25/13, 25/15, 25/23) in casa della capolista Cerretese. Quanto al programma odierno, partiamo dalla zona play-off, con la Pantera che dovrà difendere con i denti la propria terza posizione e il solo punto di vantaggio sul Baccicampi, cercando la vittoria, però, proprio contro l’imbattuta e ancora affamata capolista Cerretese. Servirà, quindi, un aiuto delle "cugine" del Giannini Giusto Porcari che, in quel di Campi Bisenzio, cercheranno di fermare proprio il Baccicampi. Serve ancora un punto alla Nottolini che sarà di scena sul parquet del System per evitare complicati calcoli e tenere dietro Sorms e Savino Del Bene, quest’ultima attesa dal Green Way Barga.

Andrea Amato