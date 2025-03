Volley Poule Promozione. Massa Carrara non molla

Cortona specialmac

2

massa carrara

3

CORTONA VOLLEY SPECIALMAC: Albanese, Augero, Berti, Bettoni, Brilli, Calosci, Cesarini, Cittadino, Di Balsamo, Magrini, Martini, Mogini, Piegai, Rosati, Rumori. All. Moretti.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhjimeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

Arbitri: Funari e Nannicini.

Parziali: 25-23, 22-25, 27-25, 6-15.

CORTONA – Seconda trasferta e seconda vittoria, stavolta al tie-break, per la Pallavolo Massa Carrara che continua la scalata alla classifica nella Poule Promozione della Serie C maschile. "Abbiamo affrontato una buona squadra con giocatori fisici che ci hanno messo in difficoltà in alcune situazioni del primo e quarto set – ha commentato Nicola Guadagnucci –. Noi non abbiamo fatto una buona partenza. Ci abbiamo messo un po’ per trovare il ritmo partita ma dopo abbiamo giocato una buona pallavolo e non ci siamo fatti condizionare dal campo ostile avendo anche una buona tenuta mentale. Sottolineerei la prova dei centrali e di tutta la squadra al servizio mentre è da migliorare la gestione di alcuni palloni importanti. Abbiamo iniziato questa nuova fase con due trasferte ed era importante fare subito punti. Ne abbiamo presi 5 contro due buone squadre ed è molto positivo. Sabato prossimo ospiteremo il Firenze Ovest e sarà fondamentale vincere ancora". La Poule Promozione prevede 8 incontri di andata e ritorno solo contro le prime quattro squadre dell’altro girone. La prima promuoverà direttamente. Dalla seconda alla quinta accederanno alle semifinali per guadagnarsi l’altro posto in Serie B.

Classifica: Lap Club Arezzo 48; Remax Ideale – Torretta Livorno 42; Collevolley 41; Kabel Volley Prato40; Cortona Specialmac 36; Massa Carrara e Firenze Ovest 33; Grandi Turris Pisa31.

Gianluca Bondielli