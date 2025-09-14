Volley Prato. Conto alla rovescia per il debutto in serie C
Il Volley Prato esordirà nel campionato di Serie C regionale 2025/26 tra poco meno di un mese. E gli uomini di coach Mirko Novelli, che hanno ripreso gli allenamenti, si prepareranno disputando una serie di amichevoli: si comincia martedì alle 20.45 al Keynes contro il Firenze Volley, per poi ricevere alla stessa ora la Pallacanestro Sestese il 23 settembre. Due sfide che si ripeteranno rispettivamente il 25 settembre (a Firenze) ed il 30 settembre (a Sesto) inframezzate dal "Torneo Bacco" di Rufina.
Nel frattempo, anche i giovanissimi saranno tornati a giocare: il 21 settembre il Volley Prato organizzerà in palestra l’edizione 2025 del "Torneo Vupi – U17", che vedrà le due compagini di categoria del sodalizio pratese misurarsi con Invicta Grosseto, Pallavolo Massa Carrara, Club Arezzo e Lupi Santa Croce.
Nei giorni scorsi, il club ha salutato con affetto lo schiacciatore pratese Alessio Matteini, classe 2005, che si appresta a disputare la sua seconda stagione in Serie A2 difendendo i colori dell’Emma Villas Siena.
Per quel che riguarda il campionato della prima squadra, la banda Novelli debutterà in campionato a Scarperia il 12 ottobre contro la Polisportiva Remo Masi, mentre il 19 ottobre esordirà in casa contro Firenze Ovest. Un cammino lungo ventisei giornate che si chiuderà (per quanto concerne il girone d’andata) il 18 gennaio con Collevolley, tra le mura amiche.
