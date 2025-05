VOLLEY PRIMA DIVISIONE FEMMINILE. Elsel fa suo il derby, il Lunezia è ko. Ora il big match con San Salvatore

Lunezia Volley

0

Elsel La Spezia

3

(16-25; 16-25; 17-25)

LUNEZIA VOLLEY: Carta, Bronzini, Bencaster, Donnini, Giumelli, Ingrassia, Carusi, Massa, Marchi, Scolaro, Signego, Zolesi, Siviglia, libero Nesci. All. Devoti

ELSEL LA SPEZIA: Portoghese, Carnieri, Colotto, Bertolini, Accogli, Olmi, Navalesi, Ghirarduzzi, Panciroli, Strenta, liberi Rocca e Fantinati. All. Boschi

Arbitro: Desiree Arcangeli

SARZANA – Continua il testa a testa tra l’Elsel La Spezia, uscita nettamente vittoriosa dal match contro le cugine del Lunezia Volley, e il San Salvatore che al momento si trova al primo posto in classifica, ma con una partita disputata in più. Il finale del campionato di Prima Divisione femminile si annuncia quindi più incandescente che mai, con le due formazioni che si affronteranno proprio oggi in un match che varrà una stagione intera. Risultati della 19ª giornata: Podenzana Tresana-Sestri Levante 0-3, San Salvatore-Levanto 3-0, Psm Rapallo-Admo Lavagna 3-1, Rainbow Spezia-Tigullio S. Margherita Ligure 1-3 e Vdm S. Stefano Magra-Futura Ceparana 3-0. Classificra: San Salvatore 52, Elsel 50, Sestri Levante 48, Lavagna 38, Podenzana Tresana 36, Futura Ceparana 25, Tigullio 22, Valdimagra 21, Rapallo 20, Rainbow 19, Levanto 5, Lunezia 3. Prossimo turno: Elsel-San Salvatore, Lavagna-Lunezia, Futura-Podenzana, Levanto-Rainbow Sestri Levante-Vdm e Tigullio-Rapallo.

Ilaria Gallione