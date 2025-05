Volley Prima divisione femminile. Elsel a un passo dalla promozione

Elsel Spezia

3

Podenzana Tresana

0

(25-13; 25-18; 25-21)

ELSEL LA SPEZIA: Portoghese 1, Accogli 10, Olmi 3, Carnieri 11, Panciroli 12, Navalesi 13, Strenta 4, liberi Rocca e Fantinati; n.e. Ghirarduzzi. All. Boschi

PODENZANA TRESANA: Musetti 1, Lavarra 12, Sorrentino, La Matrina 3, Bartoli 5, Goy, Erta 4, Giannoni V. 6, Giannoni F., liberi Tonarelli e Tartaglia; n.e. Cuffini. All. Simoncini

Arbitro: Senesi

RICCÒ DEL GOLFO – Campionato battute finali e la Elsel sta cercando di tenere ben salda la vetta a due giornate dal termine. La vittoria nel recupero contro il Podenzana Tresana facilita la fuga delle spezzine ormai ad un passo dalla promozione in Serie D. Domani pomeriggio alle 18 le ragazze di Boschi saranno ospiti della Rainbow Volley La Spezia in un derby cittadino importante anche dal punto di vista della classifica. Altre gare in programma: Lunezia-Vdm S. Stefano, Podenza Tresana-Admo Lavagna, Rapallo-Pallavolo Futura, San Salvatore-Sestri Levante, Levanto-Tigullio Santa Margherita.

Ilaria Gallione