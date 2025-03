Volley Prima divisione ligure femminile. Lorenzelli Elisa Group di scena a Rapallo per tornare a vincere

L’Arredamenti Lorenzelli Elisa Group Podenzana Tresana è di scena stasera, alle ore 20, alla Casa della Gioventù di Rapallo, contro la Psm, compagine di centro-bassa classifica con 11 punti, ben alle spalle delle rossoblù che ne hanno 25, per la 14ª giornata del campionato di Prima divisione ligure femminile, girone di Levante. Il Podenzana Tresana è reduce da una grande e sfortunata prova contro la vice capolista San Salvatore. Le lunigianesi si erano portate addirittura in vantaggio 2-0 ma poi, alla distanza, hanno dovuto cedere alla maggior caratura delle avversarie perdendo al tie break (13-15). Oggi basterebbe ripetere quella prova, per intensità e qualità, per avere ragione della squadra di Rapallo. Ma, si sa, ogni match fa storia a sé.

Queste le altre gare in programma: Elsel La Spezia-Sestri Levante, Le Fuoritempo Tecnocasa San Salvatore-Futura Ceparana, Mesco Queirolo Levanto-Valdimagra Santo Stefano, Rainbow Spezia-Lunezia Volley e Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure-Admo Lavagna.