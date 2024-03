Volley - Prima divisione maschile. Pieve United da record. E’ già ai play-off

Sempre più sorprendente e brava la formazione del Pieve United Volley di Pieve Fosciana, guidata dai coach Giacomo Mori e Alessandro Pioli, che, vincendo a Carrara per 3 a 0 (nona vittoria su dieci partite disputate), si è classificata al primo posto nella regular season nel campionato di Prima divisione maschile. In attesa dello svolgimento dei play-off e per conoscere la squadra da affrontare in semifinale, con partita andata e ritorno il 16 marzo in trasferta e il 23 marzo in casa, alla palestra comunale "Carlo De Stefani" di Pieve Fosciana, la squadra continua la preparazione, organizzando amichevoli con rappresentative della zona.

"La partecipazione della nostra squadra al campionato di Prima divisione – commentano i dirigenti biancorossi – , unica rappresentativa di tutta la Valle del Serchio, sembrava una vera e propria scommessa che, però, si è rivelata vincente, con la conquista del primo posto del girone del campionato regolare. Ora non ci poniamo limiti e speriamo di raggiungere la fase regionale per poter lottare e conquistare il passaggio di categoria".

"Abbiamo – continuano i dirigenti – accolto subito il progetto per la partecipazione di una squadra maschile ad un campionato territoriale in rappresentanza di tutta la Valle del Serchio, formando una prima squadra e un settore giovanile femminile e maschile per dare continuità al progetto. Chiunque fosse interessato a prendere parte alle attività pallavolistiche può contattare la società tramite le pagine social Facebook e Instagram".

L’organico della squadra a disposizione degli allenatori Giacomo Mori e Alessandro Pioli è composto da: Niccolò Bitti, Stefano Corazza, Iacopo Carrari (capitano), Andrea Catani, Marco Dalfreddo, Nicolò Franci, Mirko Franci, Stefano Franceschini, Lorenzo Gigli, Michael Guidi, Mirko Mattiace, Riccardo Mazzanti, Matteo Moriconi, Alessandro Nobili, Ruben Rocchiccioli, Vladislav Tolubaev, Samuele Boschi, Tommaso Pedreschi.

