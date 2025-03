Volley: prima divisione regionale ligure. Podenzana Tresana, un punto prezioso

Al Podenzana Tresana non basta una grande prova per avere la meglio, a Barbarasco, sulla vice capolista San Salvatore nella 13ª giornata della Prima divisione regionale ligure femminile. Le lunigianesi si sono portate addirittura in vantaggio 2-0 (27-25/25-15) ma poi, alla distanza, hanno dovuto cedere alla maggior caratura delle avversarie (18-25/20-25) perdendo al tie break (13-15). Un vero peccato, ma resta un punto prezioso e un’eccellente prestazione.

Risultati: Admo Lavagna-Mesco Queirolo Levanto 3-0, Elsel Spezia-Psm Rapallo 3-0, Sestri Levante-Lunezia 3-0, Valdimagra S. Stefano M.-Rainbow Sp 3-1, Tigullio Sport Team S. Margherita-Futura Ceparana rinviata.

Classifica: Elsel La Spezia 36 punti, Le Fuoritempo Tecnocasa San Salvatore 34, Sestri Levante 31, Admo Lavagna 30, Arredamenti Lorenzelli Elisa Group Podenzana Tresana 25, Futura Ceparana 20, Vdm Santo Stefano Magra 15, Rainbow 14, Psm Rapallo 11, Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure 10, Mesco Queirolo Levanto 5, Lunezia Volley 0.