Volley, primo ko per la Fenix

È amara la prima sconfitta in campionato della Fenix, caduta 1-3 (13-25; 14-25; 25-19; 21-25) sul campo della Rainbow Forlimpopoli. In un colpo solo le faentine perdono l’imbattibilità e la vetta della classifica, vistesi superare proprio da Forlimpopoli, avanti ora di due punti, e da Rimini, seconda con un punto di vantaggio. Il primo set è da dimenticare per la Fenix sconfitta 25-13 a causa anche dei tanti errori in ricezione. Il copione non cambia nel secondo. La Rainbow è più precisa, mentre Faenza commette troppe leggerezze nella costruzione del gioco ed è poco attenta a muro e così le padrone di casa vincono 25-14. La riscossa faentina arriva nel terzo, vinto 25-19, ma Forlimpopoli chiude i conti nel quarto (25-21). Il tabellino di Faenza: Alberti 2, Bertoni 11, Solaroli 2, Francesconi 8, Gorini 7, Betti 8, Emiliani 4, Cavallari 3, Guardigli, Maines 1, Seganti (L1), Zoli (L2), Spada ne, All.: Manca Classifica: Forlimpopoli 11; Rimini 10; Portuali Ravenna e Faenza 9; Bellaria 8; Russi e Academy Benelli 6; Liverani Involley 5; Imola 4; Libertas Forlì 3; Cattolica 1; Rubicone InVolley 0.