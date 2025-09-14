Volley Primo test per la Valsa Group

Primo allenamento congiunto ieri al PalaPanini per la Valsa Group, che dopo la serata di Castelfranco Emilia è scesa in campo per testarsi a circa un mese dall’inizio del campionato. Con cinque membri della rosa impegnati nelle Filippine (ne leggerete più avanti), al cospetto del Gabbiano Mantova, formazione di A3, coach Alberto Giuliani ha già comunque potuto provare alcuni dei titolari, tra cui Buchegger, Davyskiba, Tizi-Oualou, Perry e Mati, con Giovanni Sanguinetti che dovrebbe arrivare a breve per raggiungere gli altri compagni sotto la Ghirlandina.

Nei fatti, alla miglior formazione, mancano ancora (e soltanto) un centrale e un martello. Giuliani ha iniziato e giocato i primi tre set amichevoli proprio con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba schiacciatore vicino e Massari schiacciatore lontano, Mati e Tauletta al centro con Perry libero. Il 3-0 totale (25-21 25-19 25-23), diventato poi 4-0 col set aggiuntivo (25-19) ha messo in luce soprattutto i buoni numeri di Mati, top scorer della serata assieme a Davyskiba con 16 punti all’attivo e un eccellente 75% in attacco: se l’intesa tra lui e Tizi-Oualou funzionerà come sembra dalle premesse, ci sarà da divertirsi. Bene appunto anche Davyskiba, buona prestazione di Tauletta col 75% in attacco e 3 muri, decisamente più in difficoltà Buchegger (sotto il 40% in attacco) che però é stato il migliore dal servizio con 4 ace. Match di fatto da spettatore per Perry: solo 7 ricezioni per lui in tre parziali, un assaggio di ciò che potrebbe accadere anche in SuperLega.

Mondiali al via. Trascinata da Ikbayri, 17 punti per lui col 60% in attacco, la Libia ha rischiato di mettere a segno il primo grande colpaccio dei Mondiali: vinto il primo set col Canada, ha poi perso 3-1 cedendo il quarto parziale soltanto 29-27, contro i ben più quotati nordamericani. È probabile che il Mondiale di Ikhbayri e soci si concluda nel girone, le avversarie sono oggettivamente fuori portata per la selezione africana al suo primo Mondiale, ma intanto i ragazzi libici si stanno mettendo in luce e l’opposto della Valsa più di tutti. Nella notte si è giocata Argentina-Finlandia, con Matias Giraudo a fare da vice De Cecco, mentre alle 15 e alle 15:30 di oggi si giocheranno Brasile-Cina, con Bento, e Italia-Algeria, con Anzani e Porro entrambi possibili titolari.