Volley Ramaglia ricorda Giuliano Giaroli: "La tua umiltà e correttezza ci mancherà"

Alessandra Ramaglia, genovese, oggi 57enne, ha giocato a pallavolo a Reggio dal 1985 al 1995. Ora è tornata a vivere in Liguria e ha voluto ricordare così Giuliano Giaroli, il dirigente di volley che ha dedicato la sua vita a questo sport, scomparso nei giorni scorsi.

"Voglio ricordarti così, esultante in uno dei tanti momenti di gioia che quello sport che tu amavi tanto ha saputo regalarti. Sei sempre stato "dietro le quinte" nel mostrarti, nell’apparire. In realtà eri il motore di quella macchina chiamata Pallavolo Reggiana. Senza di te nulla funzionava. Disponibile in tutto e per tutti, pronto a risolvere qualsiasi problema si presentasse. Nel tuo essere di poche parole, trovavi sempre il modo di "esserci" per noi atlete, per i dirigenti. Hai dedicato la tua vita nell’aiutare gli altri senza mai risparmiarti, così è stato un vero onore averti avuto nella mia. Ora è arrivato il momento di riposarti. La tua correttezza, umiltà e umanità mancherà tanto a chi, come me, l’ha saputa apprezzare. Fai buon viaggio, Giuliano. La tua Capitana".