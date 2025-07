Volley: robur massa, pallavolo massa carrara e aghinolfi danno vita a un progetto sinergico. "L’obiettivo comune è condividere spazi, risorse umane e tipologie di lavoro»

Pallavolo Massa Carrara, Robur Massa e Pallavolo Aghinolfi hanno raggiunto un rapporto di collaborazione per la prossima stagione che potrà rappresentare un importante volano per la crescita del volley apuano, maschile e femminile. La sinergia tra le due storiche e più prolifiche realtà del territorio, a cui si unisce la società di Montignoso, permetterà di attingere ad oltre 400 fra atlete ed atleti avvalendosi di circa 40 dirigenti e svariati tecnici di 3 livello e istruttori con diploma Isef o laurea in Scienze Motorie.

"E’ un progetto importante che ci permetterà di condividere spazi, risorse umane e tipologia di lavoro – spiega Alessandro Maneschi, presidente della Pallavolo Massa Carrara che conta oltre 250 tesserati/e –. E’ un primo passo per fare un pezzo di strada insieme che ci consenta di far crescere tutto il movimento e diventare una realtà più forte e riconosciuta".

"Questo accordo – conferma Enzo Romolo Ricci, presidente della Robur Massa che in ambito femminile annovera circa 160 atlete – era già stato impostato ma il protrarsi della stagione della Pallavolo Massa Carrara, fortunatamente coronato dalla promozione in Serie B, ne ha rimandato la definizione. Il primo intento è di ottimizzare le risorse, a tutti i livelli. Mi riferisco agli atleti/e, alla parte tecnica ma anche alle figure professionali perché gli adempimenti con la riforma dello sport sono diventati maggiori e più complessi. Questa collaborazione ci permetterà di mettere a frutto la massa critica ma anche di sviluppare progettualità. Uno degli obiettivi a medio/lungo termine non potrà che riguardare le strutture. Il Palazzetto dello Sport ha limitazioni di utilizzo legate alle altre manifestazioni sportive e diversi fruitori. Le palestre scolastiche sono una risorsa importante ma presentano una grande criticità. Quasi tutte non permettono di ospitare pubblico e questo costringe i genitori delle squadre a rimanere fuori. Dobbiamo pensare nell’ottica di riuscire ad avere un impianto in gestione in maniera autonoma trovando il giusto percorso con l’amministrazione. Avere degli spazi adeguati è fondamentale per poter svolgere un’attività sportiva, con un importante risvolto sociale, con grandi numeri e che possa riportare la nostra pallavolo agli alti livelli del passato".

Gianluca Bondielli