Volley. San Martino riparte dalla C e dallo sponsor Ama. Il tecnico Barozzi: "Garantisco il bel gioco»

Nuovo corso per il Volley Ball San Martino, che riparte dal main sponsor Ama e questa è una bella notizia per la società, ora guidata dal nuovo presidente Roberto Intonti, che schiera ben 20 squadre, tra senior, giovanili e pure una nel campionato misto. La rinuncia alla B da parte di due squadre propone tanti giocatori provenienti da entrambe le formazioni. Restano ben sei "All Blacks" della B, il capitano Stefano Bonfiglioli, poi Samuel Barbieri, Gabriele Gozzi, Luca Santini, Francesco Righi e Gianluca Fregni. Della C 24/25 restano in otto e la squadra è fatta con Paolo Caffagni, Davide Caffagni, Alberto Cavazzoni, Luca Armani, Gabriele Bonfiglioli, Matteo Melli, Luca Nocetti e Riccardo Dalboni. Il tecnico è Marco Barozzi. "Questa decisione ha trovato ampia condivisione nella società, si riparte dalle forze interne - dice il presidente Intonti - dopo annate di grandi soddisfazioni: quest’anno uniamo le due realtà, sicuri di garantire al pubblico della Bombonera lo stesso grado di bel volley. Inoltre tornerà anche il cosiddetto terzo tempo al termine delle partite casalinghe di C maschile, sospeso causa Covid". E la femminile? "Dopo l’avventura in B2 - chiude Intonti - ripartiamo con entusiasmo dalla C, affidata ad Antonella Iannicello. La C e la D femminile, più i maschi di C e Prima Divisione, si ritroveranno nel ritiro dal 12 al 14 settembre a Viserbella; nel week end precedente, raduno a Marina Romea per le giovanili".