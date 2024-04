Volley, semifinale playoff: "Venite a incitare la Cbf"

"Domani aspetto tutti i nostri tifosi al Banca Macerata Forum. Alle 20.30 sarà una di quelle partite per cui si lavora una stagione intera, quindi è determinante avere il massimo supporto dal pubblico". È quanto dice Alessia Fiesoli, capitano della Cbf Balducci, che si augura di vedere il Banca Macerata Forum pieno per dare alle ragazze quella spinta necessaria per battere Busto Arsizio e rimandare a domenica in Lombardia il discorso qualificazione alla finale playoff che mette in palio l’A1 di volley femminile. Da ieri le arancionere sono tornare a lavorare dopo la domenica di riposo per recuperare dalle fatiche di gara 1 di semifinale playoff, chiusa sabato scorso con la sconfitta al tie break sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio dopo un match davvero intenso. Sotto 2-0, le maceratesi hanno rimontato fino al 2-2, nessuno in questa stagione era mai riuscito a vincere due set sul campo bustocco, cedendo però di misura nel quinto e decisivo parziale. "Invito tutti – aggiunge Fiesoli – a vestirsi di arancione per avere un bellissimo impatto che, sono certa, ci darà una marcia in più. Gara 1 ci ha dimostrato che possiamo giocarcela anche contro una squadra davvero ben attrezzata come Busto Arsizio, che ha conteso la promozione diretta a Perugia per buona parte della stagione. Non siamo riuscite a completare una fantastica rimonta in casa loro, dove non hanno mai perso, ma vogliamo vincere gara 2 per andare alla terza gara e giocarci di nuovo il tutto per tutto in Lombardia. Servirà ancora una nostra grande prestazione: la Futura ha un match point per la finale e darà il massimo per chiudere subito la serie di semifinale ma noi proveremo ad esprimere la pallavolo fatta vedere per larghi tratti del match in gara 1 per portare a casa la sfida".