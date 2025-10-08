Volley serie A. Bellano soddisfatto: "Tenuto testa a Novara»

C’è grande soddisfazione nello staff tecnico della Omag Mt San Giovanni, dopo la prima storica partita in serie A1 e dopo il debutto davanti a 1.000 persone nel palazzetto di Cervia nel turno casalingo di lunedì sera, nonostante la sconfitta per 0-3 contro Novara. Una sconfitta che va letta alla luce di tanti fattori e comunque con due set combattutissimi e conclusi entrambi, il secondo ed il terzo, sul 23-25. "Abbiamo ampi margini di crescita – conferma Massimo Bellano, coach Omag Mt San Giovanni – e se non avessimo pasticciato nel secondo set forse il risultato di frazione poteva essere diverso. Siamo comunque contenti per quello che si è visto, avendo tenuto testa ad una big del campionato, una squadra da sempre molto esperta e capace di grandi rimonte. Ricca di numerose giocatrici di spessore. Noi avevamo alcuni elementi non ancora al massimo della forma ed era comunque la prima partita in serie A1". Ora si guarda con fiducia alle prossime partite cercando la forma migliore: "Proseguiamo il nostro percorso di crescita e di perfezionamento di alcuni meccanismi di gioco – conclude Bellano – che ci devono dare maggior consapevolezza per affrontare poi partite dove non si può sbagliare nulla. Lunedì purtroppo con turni di battuta di Novara a noi forse favorevoli abbiamo sbagliato in difesa e questo non deve succedere". Ora si va Bergamo domenica e poi di nuovo in casa a Cervia il 15 ottobre, contro Conegliano campione d’Italia uscente e vera corazzata mondiale.

Luca Pizzagalli