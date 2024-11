Volley serie A1 femminile. Bartoccini, con Roma per centrare il tris

PERUGIA – Nella serie A1 femminile è cambiata l’inerzia, almeno questo spera la Bartoccini Mc Restauri Perugia che domenica riceve il fanalino di coda Roma cercando la terza vittoria di fila. Opportunità ghiotta per la schiacciatrice rumena Adelina Ungureanu: "Stiamo attraversando un periodo sicuramente positivo dopo i punti fatti con Cuneo e Firenze, ma il nostro approccio agli allenamenti rimane lo stesso di quando non arrivavano i risultati. Credo che abbiamo sempre lavorato bene e dobbiamo continuare a farlo anche adesso. Roma arriva da un periodo sicuramente non buono. Hanno tante atlete straniere alla loro prima esperienza in Italia e, dunque, cercheranno di mettere in mostra tutto il loro valore. Ma aldilà di questo concentriamoci più sul fare bene il nostro piano di gioco. In A1 non esistono partite meno difficili di altre, bisogna affrontarle tutte con la massima concentrazione. Anche con Roma sarà una vera e propria battaglia e non vedo l’ora che arrivi domenica. Vogliamo prolungare la nostra striscia positiva e, come sempre, speriamo di avere dalla nostra parte il supporto del pubblico".