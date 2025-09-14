Volley serie A1 femminile. San Giovanni, buon test contro Macerata

Macerata 2San Giovanni 2

CBF MACERATA: Batte, Bresciani (libero), Sismondi, Kokkonen 13, Kockarevic 12, Bonelli 2, Mazzon 5, Piomboni 5, Ornoch 2, Caforio (libero), Crawford 9, Clothier 6, Decortes 10. All. Lionetti

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 6, Bracchi 15, Nicolini 4, Brancher 6, Cecchetto (libero), Piovesan 6, Parini 1, Kochurina 11, Tellone (libero), Caruso 5, Nardo 6, Straube 3. All. Bellano

Parziali: 30-28; 25-18; 17-25; 17-25

Un’altra amichevole, con Macerata, conferma il buon precampionato di San Giovanni. Le marchigiane partono forte e vanno sul 2-0. Poi San Giovanni reagisce con Bracchi che fa intuire tutto il proprio potenziale e con la russa Kochurina, altro nuovo acquisto. Il coach Massimo Bellano fa ampio turnover per far giocare tutte ed arrivano anche i primi punti della palleggiatrice tedesca Straube.

"È stato un bel test dal punto di vista fisico – commenta Bellano – anche perché Macerata pareva già in forma campionato e questo ci ha messo in difficoltà, ma poi abbiamo saputo reagire ed anche questo è stato un bel segnale". Nelle file marchigiane alcune ex come il libero Caforio. Nella Omag Mt la centrale Caruso che proprio con Macerata è stata protagonista della promozione dell’anno scorso. Le due squadre molto probabilmente nel prossimo campionato saranno dirette avversarie per ottenere la tranquillità e garantirsi la salvezza.

Luca Pizzagalli