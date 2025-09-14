Acquista il giornale
Volley serie A1 femminile. San Giovanni, buon test contro Macerata

Le due squadre, che si affronteranno anche in campionato, vincono un set per parte

di LUCA PIZZAGALLI
14 settembre 2025
Macerata 2San Giovanni 2

CBF MACERATA: Batte, Bresciani (libero), Sismondi, Kokkonen 13, Kockarevic 12, Bonelli 2, Mazzon 5, Piomboni 5, Ornoch 2, Caforio (libero), Crawford 9, Clothier 6, Decortes 10. All. Lionetti

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 6, Bracchi 15, Nicolini 4, Brancher 6, Cecchetto (libero), Piovesan 6, Parini 1, Kochurina 11, Tellone (libero), Caruso 5, Nardo 6, Straube 3. All. Bellano

Parziali: 30-28; 25-18; 17-25; 17-25

Un’altra amichevole, con Macerata, conferma il buon precampionato di San Giovanni. Le marchigiane partono forte e vanno sul 2-0. Poi San Giovanni reagisce con Bracchi che fa intuire tutto il proprio potenziale e con la russa Kochurina, altro nuovo acquisto. Il coach Massimo Bellano fa ampio turnover per far giocare tutte ed arrivano anche i primi punti della palleggiatrice tedesca Straube.

"È stato un bel test dal punto di vista fisico – commenta Bellano – anche perché Macerata pareva già in forma campionato e questo ci ha messo in difficoltà, ma poi abbiamo saputo reagire ed anche questo è stato un bel segnale". Nelle file marchigiane alcune ex come il libero Caforio. Nella Omag Mt la centrale Caruso che proprio con Macerata è stata protagonista della promozione dell’anno scorso. Le due squadre molto probabilmente nel prossimo campionato saranno dirette avversarie per ottenere la tranquillità e garantirsi la salvezza.

Luca Pizzagalli

© Riproduzione riservata

